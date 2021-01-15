В Україні продовжує збільшуватися добовий приріст випадків зараження коронавірусом. Окупанти поранили українського військового під час обстрілів на Донбасі.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу коронавірусну інфекції виявили у 8199 осіб. Добою раніше було виявлено 7925 нових хворих.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1146963 українців, 847391 – одужав, 20542 – померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.
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