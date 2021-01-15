В Україні тим часом продовжує діяти запроваджений через коронавірус локдаун. Його мета – стримати поширення коронавірусу.

В Україні продовжує збільшуватися добовий приріст випадків зараження коронавірусом. Окупанти поранили українського військового під час обстрілів на Донбасі.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу коронавірусну інфекції виявили у 8199 осіб. Добою раніше було виявлено 7925 нових хворих.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1146963 українців, 847391 – одужав, 20542 – померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.

Головні новини України: що важливо знати 15 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська