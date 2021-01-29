Головні новини України 29 січня 2021 / фото УНІАН
В Україні від коронавірусу одужав понад один мільйон людей. Рятувальники попередили українців про суттєве погіршення погодних умов.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірус виявили у 5181 людей.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1211593 українців, 1003341 - одужали, 22479 - померли.
Ускладнення погодних умов
Упродовж доби 29 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.
Перемир’я на Донбасі
Російсько-окупаційні війська за добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Новини України 29 січня 2021 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 29 січня 2021
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