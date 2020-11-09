В Україні почало діяти нове карантинне зонування. У МОЗі пояснили, що являтиме собою карантин вихідного дня.
Оновлене карантинне зонування
Відсьогодні, 9 листопада, у низці регіонів України посилюються карантинні обмеження у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", а "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.
Карантин вихідного дня
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 8 687 нових випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії на COVID-19 захворіли 469 018 українців, 209 143 – одужали, 8 565 – померли.
Перемир’я на Донбасі
Збройні формування РФ та її найманці за добу один раз порушили встановлене перемир'я на Донбасі.
Головні новини України: що важливо знати 9 листопада 2020
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