Уже понад півроку Україна живе в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні почало діяти нове карантинне зонування. У МОЗі пояснили, що являтиме собою карантин вихідного дня.

Оновлене карантинне зонування

Відсьогодні, 9 листопада, у низці регіонів України посилюються карантинні обмеження у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", а "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

Карантин вихідного дня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 8 687 нових випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 469 018 українців, 209 143 – одужали, 8 565 – померли.

Перемир’я на Донбасі

Збройні формування РФ та її найманці за добу один раз порушили встановлене перемир'я на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 9 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська