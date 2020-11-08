Цього року відбудеться ювілейний 20-й радіодиктант національної єдності.

Кожного року 9 листопада відзначається Дня української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

Читайте такожУ Дніпрі викладач вишу принципово відмовився читати лекцію українською: "Руины,а не Украина" (аудіо)З нагоди свята тисячі прихильників української мови щороку беруть участь у флешмобі й по всьому світу долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Цьогорічний радіодиктант національної єдності буде ювілейним – 20-м за рахунком. Найактивнішими його учасниками традиційно є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій та відомі українці.

Коли радіодиктант 2020 в Україні

Загальнонаціональний диктант проводиться у День української писемності та мови, який відзначають 9 листопада.

Цьогоріч він припав на понеділок. Диктант розпочнеться о 9:15.

Де слухати радіодиктант

Пряма трансляція спецпроекту розпочнеться о 9:00 і здійснюватиметься на телеканалі UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура. Ведучі у студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до його написання.

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Текст для ювілейного радіодиктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Читатиме диктант відома акторка Римма Зюбіна.

Студію для написання цьогорічного диктанту облаштували у читальній залі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Як узяти участь в радіодиктані

Долучитися до написання радіодиктанту національної єдності може будь-хто, як в Україні, так і за її межами. Пишуть диктант лише від руки.

Читайте такожТираж книги про Стуса випустили з рішенням суду про її заборону на форзаціНадіслати написаний текст потрібно впродовж астрономічної доби. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26, Українське радіо, "Радіодиктант". Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Для цього слід сфотографувати або відсканувати написаний текст.

Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00. Після цього електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проекту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

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Автор: Аліна Вишневська