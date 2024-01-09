Він розповів, що в полоні було багато розмов про їжу, про щось смачне.

Захисник "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним "Орест", який пройшов російський полон, розповів, що відчував одразу після звільнення.

Окупанти тримали його в неволі 4 місяці і, як він це пережив військовий розповів "Армія TV - Військове телебачення України". За словами військового, в полоні люди мріють про їжу і після того, як вони розуміють, що вже повернулися додому, звичайні речі приносять щастя.

"Ми там щодня говорили про їжу, про щось смачне. І здається, що ти зараз вийдеш і з'їси все. Але в цей момент радості ти навіть забуваєш про їжу. Хоча я пам'ятаю, нас зустріли і дали бутерброди. Досі пам'ятаю: з червоною рибою і ковбасою. І я такий:" вау, це прям суперсмачно", - розповів військовий.

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Він також згадав, що після звільнення з полону радів хлібу і їв навіть тоді, коли не був голодний. "Хліб був смачним, нам дали пакети з їжею і там був просто хліб. І я вже начебто наївся, тому що в процесі обміну (ми були в дорозі майже два дні) ми нічого не їли, не пили. І зрозуміло, що хочеться їсти", - згадав "Орест".

Захисник розповів, що коли він перебував у Донецькому СІЗО, куди окупанти привозили полонених, він відірвав від внутрішньої сторони штанів клаптик тканини і збирав у нього крихти хліба, а потім їв.

"Я пам'ятаю цей момент, знову ж таки, радості, коли ти їси, а нам видали якийсь плед, я сховався і їм. І я помічаю, що починаю збирати крихти, щоб їх доїдати. А потім відчуваю: клас, можу не збирати зараз ці крихти, я можу їсти хліб, коли захочу. І це було дуже класно", - поділився "Орест".

Хто такий "Орест" з "Азовсталі"

У травні 2022 року Козацький разом з іншими захисниками "Азовсталі" потрапив у полон. У серпні стало відомо, що "Оресту" вдалося повідомити батькам, що він живий.

До полону він був фотографом, якого називали "очима Азовсталі". Його фотографії облетіли весь світ, а кадр "Світло переможе" визнали одним з найкращих у 2022 році за версією The Guardian. Крім того, його робота потрапила до списку "100 найкращих фото 2022 року" за версією Time.

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