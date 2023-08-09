Жінку затримали буквально за декілька днів до її спроби втечі до РФ. Тепер зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Житомирщині агентку головного управління генштабу ЗС РФ, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Як йдеться у повідомленні СБУ, зловмисницею є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. "Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі "Однокласники", де вона викладала антиукраїнські пости. Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора", - розкрили деталі в СБУ.

Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської воєнної розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ.

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На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський "куратор" перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Зрадники України

СБУ останнім часом майже щодня ловить зрадників Укураїни. Так, 20 липня СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони на Дніпропетровщині.

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