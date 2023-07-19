Один зі зловмисників намагався втекти за кордон, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які після співпраці з російськими загарбниками на тимчасово окупованій території Луганської області приїхали в Київ і намагалися уникнути покарання.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисниками виявилися власники заводу з виробництва алкогольної продукції в тимчасово захопленому Сєвєродонецьку. Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ фігуранти відмовились перевозити виробничі потужності підприємства на підконтрольну Україні територію.

В спецслужбі поінформували, що вони "перереєстрували" власну компанію згідно з вимогами "російського законодавства" та відкрили рахунки в місцевих "філіях" банків РФ.

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"Пізніше вони залишили у Сєвєродонецьку "довірену особу", яка контролювала роботу заводу, а самі переїхали до Києва, звідки координували ведення бізнесу. Готову продукцію заводу ділки реалізовували через власний ресторан та розгалужену мережу точок продажу на окупованій частині сходу України. При цьому одержані "прибутки" регулярно переводили до бюджету країни-агресора як "податки" і "збори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в СБУ, вони постійно сплачували "данину" представникам місцевої окупаційної адміністрації РФ за можливість "безперешкодного" ведення бізнесу.

"На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали у Києві одного з організаторів злочинної діяльності. Під час обшуків у його помешканні виявлено понад 2 млн у гривневому еквіваленті та документи із доказами оборудки. Іншого організатора "схеми" затримано у Хмельницькому на спробі втечі за кордон. Щодо третього фігуранта, який переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини, - тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена у складі організованої злочинної групи)", - мовиться у повідомленні.

Цікаві новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також зрадниця намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

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