За даними джерела, перемогу здобуває проректор Олександр Рожко.

На чергових виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 березня здобуває перемогу проректор Олександр Рожко.

Про це Obozrevatel стало відомо з університетських кіл.

За даними джерела, Рожко зі значним відривом випереджає свого колегу-проректора Володимира Бугрова, а також одіозного політика Володимира Литвина.

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"Більшість студентів і викладачів свій вибір вже зробили на користь Рожка", – повідомило джерело.

Станом на 12:00 вибори проходили у звичайному режимі, без порушень. Виборчі дільниці мають припинити роботу о 15:00.

Як відомо, обов'язки ректора КНУ ім. Шевченка з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового покладені на Леоніда Губерського.

Вибори ректора КНУ ім. Шевченка:

25 листопада 2020-го в КНУ імені Тараса Шевченка пройшов перший тур виборів ректора. На цю посаду претендували 10 кандидатів.

У грудні 2020 року в другому турі виборів ректора найбільшу кількість голосів набрав проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Однак даних голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.

9 березня 2020-го стало відомо, що екс-спікер Верховної Ради, голова Адміністрації президента України часів Леоніда Кучми Володимир Литвин став кандидатом у ректори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

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Автор: УНІАН