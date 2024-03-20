Під рішення не підпадають ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

Міністерство освіти і науки ухвалило рішення призупити об'єднання вищих навчальних закладів. Про це у своєму Facebook повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.

"Призупиняємо процес модернізації мережі ЗВО на час вступної кампанії", - зазначив міністр.

Лісовий нагадав, що 14 березня стартувала реєстрація на національне мультипредметне тестування (НМТ-2024), основна сесія якого відбудеться з 14 травня по 25 червня. Після цього розпочнеться активна фаза вступної кампанії.

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"Але ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тож вирішили у цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ. Йдеться про три проєкти розпоряджень, що стосуються об’єднань ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі", - повідомив очільник Міносвіти.

Водночас, за словами, Лісового, упродовж наступних місяців буде продовжено консультації зі стейкхолдерами, аби у підсумку розробити ефективні стратегії розвитку як окремих обʼєднаних університетів, так і мережі ЗВО загалом.

Об'єднання вишів в Україні

У січні у Міністерстві освіти розкрили деталі про об'єднання вишів в Україні. Зазначалось, що за останні 15 років кількість студентів у країні скоротилася майже вдвічі, тому є сенс зменшити число закладів вищої освіти шляхом об’єднання.

Лісовий зауважив, що у 2009 році в країні працювало 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів. Проте в даний час кількість ЗВО налічує 300, а середня кількість студентів в кожному з них становить приблизно 400 людей.

За його словами, кількість вступників щороку зменшується і ця тенденція триватиме. Основна причина – депопуляція. Також свою роль відіграє війна.

Міністр підкреслив, що ЗВО, які приєднуються до більших вишів, збережуть певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, "не розчиняючись" у виші, до якого приєднуються.

Лісовий зауважив, що об’єднання вишів буде відбуватися диференційовано. Він додав, що на навчання студентів реорганізація закладів освіти не вплине. Зміни стосуватимуться вже майбутніх здобувачів вищої освіти.

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