Вони декілька місяців переховувалась на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Медикиню Вікторію Обідіну з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з чотирирічною донькою, сьогодні визволено з полону.

Про це повідомила у Facebook народний депутат України Юлія Гришина.

"До сліз… Медикиню з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з її 4-річною дитиною, визволили з полону", - написала вона під фотографіями жінки і її доньки.

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Слід зазначити, що жінка разом з чотирирічною донькою Алісою декілька місяців переховувалась на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. В травні російські військові розлучили її із дитиною та відправили до одного з фільтраційних таборів на окупованій Росією території.

Окупація Маріуполя - що відомо

З початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

17 жовтня з російського полону звільнили 108 українських жінок. Серед них 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів.

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