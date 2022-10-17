Медикиню Вікторію Обідіну з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з чотирирічною донькою, сьогодні визволено з полону.
Про це повідомила у Facebook народний депутат України Юлія Гришина.
"До сліз… Медикиню з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з її 4-річною дитиною, визволили з полону", - написала вона під фотографіями жінки і її доньки.
Слід зазначити, що жінка разом з чотирирічною донькою Алісою декілька місяців переховувалась на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. В травні російські військові розлучили її із дитиною та відправили до одного з фільтраційних таборів на окупованій Росією території.
Окупація Маріуполя - що відомо
З початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.
За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.
У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.
17 жовтня з російського полону звільнили 108 українських жінок. Серед них 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів.