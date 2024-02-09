Донька повідомила, що його збила автівка.

В Україні загинув український військовослужбовець Юрій Галкін, який лише 31 січня повернувся додому після двох років російського полону.

Про загибель чоловіка у четвер, 8 лютого, повідомила його донька Валерія Галкіна на своїй сторінці в Instagram. Вона каже, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду - його збила автівка.

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, не куля, не 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Це сюр. Я не вірю, що це дійсність. Вибач за все. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся, - написала дівчина.

50-й обмін полоненими: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 січня з російського полону повернули 207 військових та цивільних українців.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що додому повернулися 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів, майже половина з них - люди, які захищали Маріуполь. На той час Україні вже вдалося визволити з полону 3 тисячі 35 людей.

Наступний обмін полоненими відбувся вже вчора, 8 лютого. Відомо, що повернули 100 українських воїнів, серед яких: 49 бійців Національної гвардії України, 25 прикордонників та 26 військовослужбовців Збройних сил України.

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