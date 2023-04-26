Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні.

Україна провела новий раунд обміну полоненими з Російською Федерацією. З російського полону вдалося звільнити ще 42 українських військових та двоє цивільних.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, також звільнили двох цивільних.

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"Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону", - додав він.

Обміни полоненими - останні новини

10 квітня Україна повернула додому 100 військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя та Гостомеля.

16 квітня з російського полону було звільнено ще 130 українських військових. За даними Офісу президента України, обмін відбувався протягом кількох днів у декілька етапів.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на 24 квітня з російського полону вдалося звільнити 2 238 людей, 140 з яких - цивільні.

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