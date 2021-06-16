Опівдні 17 червня харків’яни знімуть ланцюг у присутності експерта з "Книги рекордів України".

Харків’яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова оголосили про розрив стосунків після 123-денного перебування «у ланцюзі».

Про це в коментарі Суспільному повідомив Олександр Кудлай.

Він зазначив, що за цей час вони «опинилися у патовій ситуації»: «На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою».

Опівдні 17 червня харків’яни знімуть ланцюг у присутності експерта з «Книги рекордів України», що журналістам підтвердили й у самій організації.

Читайте такожЖитель Краматорська спробував за фото знайти дівчину, що сподобалася, у соцмережі: вона відповіла різко«Завтра всю інформацію будемо надавати. Як одягали, так і з експертом будуть знімати. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовий претендувати, але про це ми скажемо пізніше», – відповіла представниця організації Лана Вєтрова.

Харків’яни у День усіх закоханих, 14 лютого 2021 року, закували себе у ланцюги, щоб перевірити почуття й встановити національний рекорд. Для цього парі довелося перешивати одяг.

Представники «Книги рекордів» навмисне опломбували ланцюг, щоби пара потайки не знімала кріплення.

Батьки закутих не могли збагнути, навіщо ходити на ланцюгу. Пара жила окремо на орендованій квартирі. Відтоді харків’яни почали налагоджувати заробіток на блогерстві – найняли піарницю і шукали smm-спеціаліста.

За три місяці – у травні – Олександр і Вікторія заявили, що хочуть продати ланцюг за три мільйони доларів на міжнародному аукціоні.

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Автор: Яна Ставська