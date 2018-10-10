У Дніпрі на звичайному ринку виявили незаконний продаж форми Нацгвардії (фото)

Продаж цієї військової форми заборонено, навіть на упаковці є напис "Власність НГУ, не для продажу".

У Дніпрі на Курчатовському ринку в одному з наметів незаконно продають військову форму Нацгвардії України.

Про це повідомляється на сторінці «НД Дніпро».

Під час щотижневого контролю на Курчатовському ринку національні дружини виявили намет, в якому продавали комплекти білизни, бушлати, штани. Все це військова форма, продаж якої заборонено, навіть на упаковці є напис «Власність НГУ, не для продажу».

«А якщо серед асортименту немає вашого розміру, то продавець пропонує привезти через кілька днів підходящий. Тут виникає питання: чому форма НГУ продається на ринку, в той час, коли нацгвардійцям весь час не вистачає одягу?», - йдеться в повідомленні НД.

На місце була викликана поліція і написано заяву, за інформацією НД, правоохоронці з'ясовують обставини цієї справи. Товар у продавця вилучили.