У Дніпрі на звичайному ринку виявили незаконний продаж форми Нацгвардії (фото)
14:22, 10 жовтня 2018Суспільство
267 0
Продаж цієї військової форми заборонено, навіть на упаковці є напис "Власність НГУ, не для продажу".
У Дніпрі на ринку торгували формою Нацгвардії \ НД Дніпро
У Дніпрі на Курчатовському ринку в одному з наметів незаконно продають військову форму Нацгвардії України.
Про це повідомляється на сторінці «НД Дніпро».
Цю форму продавати заборонено \ НД Дніпро
Під час щотижневого контролю на Курчатовському ринку національні дружини виявили намет, в якому продавали комплекти білизни, бушлати, штани. Все це військова форма, продаж якої заборонено, навіть на упаковці є напис «Власність НГУ, не для продажу».
Поліція почала розслідування за даним фактом \ НД Дніпро
«А якщо серед асортименту немає вашого розміру, то продавець пропонує привезти через кілька днів підходящий. Тут виникає питання: чому форма НГУ продається на ринку, в той час, коли нацгвардійцям весь час не вистачає одягу?», - йдеться в повідомленні НД.
Товар у продавця вилучили \ НД Дніпро
На місце була викликана поліція і написано заяву, за інформацією НД, правоохоронці з'ясовують обставини цієї справи. Товар у продавця вилучили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter