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У Дніпрі на звичайному ринку виявили незаконний продаж форми Нацгвардії (фото)

14:22, 10 жовтня 2018
Суспільство
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У Дніпрі на ринку торгували формою Нацгвардії \ НД Дніпро

Про це повідомляється на сторінці «НД Дніпро».

Цю форму продавати заборонено \ НД Дніпро

Під час щотижневого контролю на Курчатовському ринку національні дружини виявили намет, в якому продавали комплекти білизни, бушлати, штани. Все це військова форма, продаж якої заборонено, навіть на упаковці є напис «Власність НГУ, не для продажу».

Поліція почала розслідування за даним фактом \ НД Дніпро

«А якщо серед асортименту немає вашого розміру, то продавець пропонує привезти через кілька днів підходящий. Тут виникає питання: чому форма НГУ продається на ринку, в той час, коли нацгвардійцям весь час не вистачає одягу?», - йдеться в повідомленні НД.

Товар у продавця вилучили \ НД Дніпро

На місце була викликана поліція і написано заяву, за інформацією НД, правоохоронці з'ясовують обставини цієї справи. Товар у продавця вилучили.

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Теги: #Дніпро#Нацгвардія#форма