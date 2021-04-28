Комісія ухвалила рішення ввести у столиці обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Києві.

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії.

Читайте такожКарантин у Києві: коли учні повертаються за шкільні парти

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

Ослаблення карантину в Києві з 1 травня

Раніше сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про послаблення з 1 травня протиепідемічних заходів у столиці.

Громадський транспорт відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі, відкриються заклади торгівлі, громадського харчування, торгово-розважальні центри, ринки, спортзали та фітнес-центри. Навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах у місті буде відновлено з 5 травня.

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки, влада міста посилила карантин з 20 березня. З 5 квітня в столиці через погіршення епідситуації був введений жорсткий локдаун.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи