Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Києві.
Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії.
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"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.
Ослаблення карантину в Києві з 1 травня
- Раніше сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про послаблення з 1 травня протиепідемічних заходів у столиці.
- Громадський транспорт відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі, відкриються заклади торгівлі, громадського харчування, торгово-розважальні центри, ринки, спортзали та фітнес-центри. Навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах у місті буде відновлено з 5 травня.
- Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки, влада міста посилила карантин з 20 березня. З 5 квітня в столиці через погіршення епідситуації був введений жорсткий локдаун.
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