Прокуратура просить заборонити оглядове колесо на Подолі, бо воно небезпечне

Опорна металева конструкція атракціону розміщена на дерев’яних брусах з ознаками глибокого гниття.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.

Як повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі, було встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

"Зокрема, зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", - йдеться у повідомленні.

Так, Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації. "Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном", - додали у прокуратурі.

Інциденти з атракціонами у Києві

Як повідомляв УНІАН, у липні 2024 року в Києві на атракціоні, який передбачає переправу через річку Дніпро з одного берега на інший канатною дорогою, обірвався трос, і людина, яка в цей момент перебувала на "канатці", впала в річку.

Унаслідок обриву троса загинув 20-річний хлопець. Рятувальники знайшли тіло на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. У прокуратурі тоді зауважили, що вже мали питання до цього атракціону ще у 2021 році.

