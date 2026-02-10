'Останні бої за Покровськ': в Reuters пояснили, що означатиме для РФ захоплення міста

Покровськ, залізничний вузол, з минулого року є місцем запеклих боїв.

Російські війська намагаються просунутися вперед навколо міста Покровськ на сході України, сподіваючись завершити тривалу кампанію з захоплення стратегічного центру, оскільки Москва прагне захопити всю Донецьку область, повідомляє Reuters з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Видання зазначає, що Україна намагається зупинити повільне просування російських військ навколо Покровська та в інших місцях уздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

При цьому, як вказується, країна перебуває під тиском США, які вимагають укласти мирну угоду, щоб покласти край чотирирічній війні в рамках чинних переговорів.

Видання посилається на заяву Генштабу ЗСУ про те, що українські війська продовжують утримувати північну частину Покровська. Наводяться дані, що до повномасштабної війни в місті проживали 60 000 жителів. Також ЗСУ захищають невелике місто Мирноград поблизу.

В статті розповідається, що Покровськ, залізничний вузол, з минулого року є місцем запеклих боїв. Як визнає видання, падіння цього міста стане найбільшою перемогою Росії на полі бою з часу захоплення східного міста Авдіївка на початку 2024 року.

Примітно, що в кінці 2025 року Росія заявляла про нібито захоплення Покровська, але Київ цю заяву спростував.

Видання поділилося даними аналітиків, що з початку 2023 року Росія захопила лише близько 1,3% території України. Проте російські атаки завдали значної шкоди національній енергетичній мережі України протягом останніх місяців.

В публікації згадується заява 7-ого корпусу швидкого реагування України, який контролює оборону в цьому районі, що армія Росії "наступає в районі Покровська та Мирнограда", використовуючи "недостатню" українську протиповітряну оборону, застосовуючи керовані бомби та контролюючи висоти і фланги завдяки своїй чисельній перевазі.

За даними моніторингового каналу DeepState, російська піхота просувається в північну частину Покровська і намагається дійти до сусіднього села Гришине. Аналітики на карті вказали, що майже весь Покровськ і значна частина Мирногорада перебувають під контролем Росії. Вони описали поточні бої як "останні битви" за ці два населені пункти.

Видання зазначило, що майже через чотири роки після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, країна-агресор окупувала приблизно п'яту частину території України, включаючи Крим та частину східної України, яку вона захопила ще до повномасштабної війни.

Наразі Росія вимагає від України відмовилася від решти 20% території Донецької області, яку ще утримує, а також продовжує спроби захопити ці землі.

В публікації йдеться, що Москва пообіцяла продовжувати боротьбу, доки не досягне своїх військових цілей. В Кремлі заявляють, що питання території має "фундаментальне значення" для поточних мирних переговорів, які ведуть США.

Видання посилаючись на дані опитування, зазначає, що більшість українців вважають неприйнятним віддати решту Донецької області, яка включає добре укріплені, так звані "міста-фортеці" Слов'янськ і Краматорськ, в обмін на мир.

"Навіть за таких умов захоплення всієї Донецької області для Росії залишається справою років. Бої за агломерацію Слов'янськ-Краматорськ можуть тривати до трьох років і обернутися величезними втратами для сил загарбників", - вказується в заяві 7-ого корпусу швидкого реагування в соцмережі Х.

