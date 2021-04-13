Дівчата "молилися Богу", щоб їх не перевели в основну камеру, де тримали агресивних в'язнів.

Українські моделі, які були затримані в Дубаї за оголену фотосесію, пережили у в'язниці страшний стрес. Умови утримання були дуже жорсткими, а в'язні з інших камер погрожували їм вбивством.

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Про це в коментарі ТСН розповіла одна зі звільнених дівчат. Українки були затримані ще 5 квітня, а додому повернулись лише сьогодні.

"Ми не ескортниці і за зйомки гроші не отримуємо, всі їздять на добровільній основі. Дівчаткам самим "по приколу" їздити безкоштовно, збирати собі портфоліо, тим більше, у хорошій і дружній компанії. А я так взагалі - вперше у своєму житті зробила одну фотографію і не була голяка, а тільки в білизні", - пояснила дівчина.

За її словами, після пережитого українки почуваються жахливо, деяким потрібна медична допомога.

"Мені 20 років, я не "ню-модель", вперше і востаннє так фотографувалася (поки точно не хочу повторювати). Найбільше негативно здивувало їхнє ставлення: за 8 днів нікому не дозволили подзвонити батькам і сповістити, що ми хоча б просто живі. 10 дівчаток відлетіли ще 3 квітня, 14 залишилося, і з них - 12 пішло на зустріч Ахмеду - "доброму поліцейському". Ніколи не забуду, як нас обдурили, як ми довірилися людям. Нас просто заманили до пастки і все... сказали, що тільки поговорять з нами, ми після планували подивитися місто, а потім нас просто замкнули і навіть не дозволили зателефонувати консулу. Добре, що він сам приїхав через 3 дні. Поки він не приїхав - їхнє ставлення було до нас - як до вбивць", - продовжила українка.

Як розповіла затримана, ті самі фото на балконі зробили 3 квітня, а правоохоронці прийшли до дівчат вже 4 квітня, уночі.

"Загалом про фото всі і все знають. А тепер про те, як нас заманив до поліції поліцейський Ахмед: нічого не віщувало біди, 10 дівчаток полетіли додому, а ми, дурепи, вирішили залишитися. Я сплю і подруга починає кричати, що наші фото "злили". Ми одразу почали шукати квитки до Києва і нічого не знайшли, найближчі - на 5 квітня. Але ми не додумалися просто бігти у той же Стамбул. І тут дзвонили з ресепшена - потрібно було не відоповідати і просто їхати. Тоді повідомили, що нас чекає поліцейський. Ми ж думали що нам капець, всі знають хто ми, але ні у кого не було інформації, хто ж ми.

Ми спустилися і коп повідомив, що потрібно приїхати до відділку щоб просто дати показання, і нас відпустять - ми повірили. Знову була можливість втекти і ніхто б нічого не дізнався. Ми приїхали в потрібний час і тут нас повели до автівки і повезли до в'язниці ... але ми не панікували. Приїхали, давали свідчення з посмішкою. Але тут у нас починають забирати телефони: ніхто рідним не зміг повідомити, що трапилося, і так протягом 8 днів, нам не дали подзвонити і повідомити, що ми живі). Нас повели і ми побачили багато ув'язнених", - пояснила дівчина.

В цей момент дівчата злякались, в деяких почалась істерика. Поліція відібрала у них особисті речі.

"У нас відібрали абсолютно все, шманали, завели спочатку в кімнатку де один матрац і нас 12 дівчаток. Не годували цілий день, а вночі принесли несмачний рис з жахливою підливою "як з г**на" і це виявилася одна з кращих страв після хліба, який дають о 4 ранку. Потім посадили до камери, куди садять людей, що бунтують. У цих камерах (як нам розповіли) закривали мінімум по 2 дні. Там люди спали, їли, ходили до туалету і вмирали. Світло горить завжди, жахливий стукіт вентиляторів... як же я хотіла поспати в тиші і в темряві всі ці дні.

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Нам дуже пощастило, що затримана поділилася з нами одягом, а інші передали через 2 дні "жіночі штуки" бо у всіх від стресу почалися (жіночі дні - ред.), а 2 дні я не знаю, як вони обходилися, бо навіть туалетного паперу не було. Далі дизентерія, ми по два дні спали на матрацах. Нас погрожували вбити ув'язнені з інших камер і ми молилися Богу, щоб нас не перевели в основну камеру, бо там бійки кожен день і всі поліцейські це бачили", - продовжила українка.

"На нас постійно кричали, хтось говорив, що ми через 2 дні вийдемо, хтось - що через місяць, 2 або 6, вони нас лякали. Це просто був 30 хвилинний фотосет і не більше. Віталій досі в тюрмі, і інший організатор. Були і росіянки, але вони швидко "змилися", не дурепи. Те що нас називають повіями і ескортницями - їхня справа. Звільнили нас теж не дуже приємно, бо телефони віддали перепрошитими і везли через зону депортаці. Але були жінки поліцейські - в останні дні цілком добродушними здавалися. Родичі тільки підтримують, і раді, що ми повернулися. Не засуджують. А в Дубаї більше ніколи. Стільки темних сторін дізналися про тих людей від ув'язнених, що аж противно перебувати там", - подсумувала дівчина.

Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

Повідомлялось, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим жінкам загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу та до 6 місяців ув'язнення.

Mash повідомив, що у справі про зйомки голих моделей на балконі в Дубаї затримано IT-підприємця, засновника міжнародної компанії Involta Олексія Концева.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.

Міністерство закордонних справ України повідомляло, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.

Сьогодні затримані українки повернулись на батьківщину.

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Автор: Дмитро Захаров