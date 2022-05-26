Жінка випадково знайшла знімок під килимом.

Російські військові в Україні відзначилися не тільки тотальною жорстокістю, а й дурістю. Один з солдатів армії РФ пограбував квартиру в Ірпені та залишив господині своє фото.

Про це власниця житла Валерія розповіла в коментарі "Українській правді".

За словами жінки, вона знайшла фото російського мародера, яке він зробив на Polaroid, під килимом у своїй квартирі.

"Я знайшла його (фото - УНІАН) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не включала. Думала, що могли що-небудь в нього покласти. А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, бо фото спочатку чорне. Йому потрібен час проявитися", - розповіла жінка.

Валерія живе в комплексі "Грін Ярд", де росіяни провели три тижні.

"Нас не було в період окупації в місті. Були наші сусіди, які весь час жили в підвалі. З їхніх слів нашу квартиру вони почали грабувати в першу чергу, не знаю чому, можливо, тому що тільки у нас висів Кондиціонер", - зазначила постраждала.

Вона зазначила, що російські солдати вкрали понад 10 золотих прикрас, крім хрестиків, а також забрали інші цінні речі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, в деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів, після чого в місті провели зачистку.

Мер міста Олександр Маркушин розповів, що російські військові звірствували в Ірпені - знищували все на своєму шляху, розстрілювали жителів, знущалися з жінок, дітей та навіть трупів. За його словами, за місяць запеклих боїв пошкоджено 70% міста.в

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