Ірпінь – одне з перших міст, що піддались повномасштабному вторгненню РФ. Бої за квітуче передмістя столиці тривали цілий місяць, нині вулиці міста сильно зруйновані і всіяні тілами мертвих людей.
Ірпінський міський голова під час сьогоднішньої онлайн-конференції більше детально розповів про злочини російських окупантів у місті.
"Є загиблі жінки і загиблі діти в районі тому, який був окупований – тих 30% міста. Коли ми звільнили, мені мешканці наші розповіли, що окупанти почали розділяти сім’ї, чоловіків забирали, а дітей і жінок залишали", – розповів Маркушин.
Зі свого боку чоловіків забирали на обмін з полоненими. Ті, хто окупантам не подобався або не хотів коритися – розстрілювали.
"Загинули діти….Загинуло багато чоловіків. Були нелюдські прояви, коли людей розстрілювали, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", – додав він.
Окрім убивств і знущань з жінок, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців. За словами Маркушина, вони вивозили усе, що тільки можливо: від пральних машин до жіночої білизни.
Як повідомляв УНІАН, 28 березня місто Ірпінь на Київщині було звільнено від російських окупантів. Наразі місто повністю зачинено на виїзд, триває зачистка.