Міські пабліки рясніють моторошними кадрами з колись квітучого передмістя столиці.

Ірпінь – одне з перших міст, що піддались повномасштабному вторгненню РФ. Бої за квітуче передмістя столиці тривали цілий місяць, нині вулиці міста сильно зруйновані і всіяні тілами мертвих людей.

Ірпінський міський голова під час сьогоднішньої онлайн-конференції більше детально розповів про злочини російських окупантів у місті.

"Є загиблі жінки і загиблі діти в районі тому, який був окупований – тих 30% міста. Коли ми звільнили, мені мешканці наші розповіли, що окупанти почали розділяти сім’ї, чоловіків забирали, а дітей і жінок залишали", – розповів Маркушин.

Зі свого боку чоловіків забирали на обмін з полоненими. Ті, хто окупантам не подобався або не хотів коритися – розстрілювали.

"Загинули діти….Загинуло багато чоловіків. Були нелюдські прояви, коли людей розстрілювали, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", – додав він.

Окрім убивств і знущань з жінок, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців. За словами Маркушина, вони вивозили усе, що тільки можливо: від пральних машин до жіночої білизни.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня місто Ірпінь на Київщині було звільнено від російських окупантів. Наразі місто повністю зачинено на виїзд, триває зачистка.

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