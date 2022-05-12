Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів.

Мер міста Ірпінь, що на Київщині, показав масштаби знищення за допомогою дрона. Ірпінь – один із тих населених пунктів, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів.

Відповідний ролик мер Олександр Маркушин опублікував на своєму Telegram-акаунті.

"Місто-герой Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів житлового сектору та цивільної інфраструктури", - зазначив він.

За словами мера, за місяць запеклих боїв пошкоджено 70% міста.

"8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані. На відео – як виглядає Ірпінь після звільнення від рашистів", - зазначив Маркушин.

Нагадаємо, в ОП запевнили, що не збавлятимуть темпів відновлення постраждалих регіонів.

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