Величезні колони - більше сотні машин кожна - йдуть у бік Росії.

На Київщині спостерігається велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть в бік Росії.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це колони – понад сотня машин кожна. Останніми днями ми зрозуміли, наскільки потужне та величезне угрупування перебуває у напрямку Києва. Поки воно було замасковане, його не так було видно. Зараз ми розуміємо, з якою силою зіткнулися. Але ця сила таки втратила боєздатність. Багато підрозділів, особливо там, де ми беремо полонених, підтверджують, що в деяких підрозділах залишилося близько 20-30% особового складу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити хибну ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі".

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з Київського і Чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язане з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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