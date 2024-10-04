У Покровську частково немає води, світла та газу. Там залишається понад 13 тисяч людей.

Російська армія перебуває трохи менше ніж за 7 кілометрів від околиць Покровська з одного боку. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.

За його словами, на сьогодні в місті залишаються 13 тисяч 50 осіб і 94 дитини. При цьому він нагадав, що ще півтора місяця тому в місті було 48 тисяч людей і майже 5900 дітей.

Добряк додав, що евакуація жителів продовжується.

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Голова МВА зазначив, що ворог постійно обстрілює Покровськ. Так, вчора, 3 жовтня, було два обстріли і "прилетіло" шість КАБів.

"О 10:30 гатили по центру міста. На жаль, у нас четверо поранених — два за перший обстріл. О 23:00 також три КАБи – і знову були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура – вже її майже немає. Вона майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, води, газу. Тобто, кажуть, що "готують" нас до зими", - заявив очільник Покровської МВА.

Добряк повідомив, що майже половина міста і десять населених пунктів залишилися без світла.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Російські окупанти ставлять собі за мету захопити місто Покровськ Донецької області, який має стратегічне значення, оскільки є важливим логістичним і оборонним центром.

Аналітик BILD Юліан Рьопке наприкінці вересня повідомляв, що російські війська захопили Красний Яр і Крутий Яр, що за 9 км на схід від Покровська.

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