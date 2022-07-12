Російські окупанти вкотре заблокували можливість виїзду з Мелітополя до Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти в черговий раз заблокували можливість виїзду з Мелітополя до Запоріжжя. З незрозумілих причин не пропускають через блокпост у Василівці. Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом", - наголосив він.

Так, підкреслив мер, все місто фактично перебуває в заручниках.

"Скільки днів триватиме блокада - невідомо. Але боремось за те, щоб проїзд відкрили", - запевнив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Мелітополі завдяки силам спротиву зійшов з рейок російський бронепоїзд з боєприпасами, що посіяло паніку серед окупантів.

3 липня українські військові вночі понад 30 разів вдарили по російських військових базах. Зокрема було знищено базу на Мелітопольському аеродромі і підірвано залізничний міст поряд з селищем Любимівка.

11 липня у мережі показали відео ймовірного удару по базі російських окупантів, розташованій на території аеродрому Мелітополя в Запорізькій області

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