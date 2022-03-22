Наразі ситуація у Борисполі спокійна та контрольована ЗСУ, бойових дій на території району не відбувається.

Наразі ситуація у Борисполі спокійна та контрольована Збройними силами України, бойових дій на території району не відбувається.

Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Він нагадав, що міський голова Борисполя Володимир Борисенко закликає людей по можливості виїхати з міста через небезпеку.

"Запевняю вас, що йшлося про ймовірні атаки ворога, до яких ми, звісно, готові. Наразі ситуація у місті та районі повністю стабільна, спокійна та контрольована Збройними силами України", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що жодних бойових дій на території району не відбувається.

"Жодних евакуацій з міста, району не організовується, тим паче - під час комендантської години. У цьому нема потреби", - додав очільник гумштабу.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 21 березня мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні закликав мешканців виїхати з міста.

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