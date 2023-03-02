На території РФ створено 43 установи, де "перевиховують" найпатріотичніше налаштованих маленьких українців.

У російських так званих "таборах перевиховання" утримують близько 6 тис. українських дітей.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми знайшли підтвердження нещодавно оприлюдненої доповіді однієї з громадських організацій про те, що на території РФ створено 43 так званих "освітніх таборів", де тримають дітей, які, на думку РФ, є найбільш патріотично налаштованими до України. За нашими даними, нині там перебувають близько 6 тис. дітей, де на них вчиняють тиск психологічного та фізичного характеру", - сказав Лубінець.

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За його словами, загарбники незаконно переміщують з тимчасово окупованих територій дітей задля того, щоб вони стали росіянами. Цим дітям забороняють спілкуватись українською мовою, у них забирають українські документи, їх незаконно всиновлюють.

Депортація та знущання окупантів над українськими дітьми

Від початку повномасштабної війни Росія масово незаконно депортує із тимчасово окупованих територій громадян України, у тому числі дітей.

Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, з України незаконно вивезено 738 тис. дітей.

Влада Кремля створює свій особливий "буквар" для українських школярів, які змушені здобувати освіту на тимчасово окупованих територіях України.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Токмак (Запорізька область) дітей змушують писати листи військовослужбовцям РФ.