Йдеться про розробку спеціального підручника, який повинен прищеплювати дітям правильні традиційні цінності, наголошується в держконтракті.

Влада Кремля створює свій особливий "буквар" для українських школярів, які змушені здобувати освіту на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, йдеться про розробку спеціального підручника з навчання дітей українською мовою. Він розрахований на учнів 5-9 класів, пише російське видання "Можем объяснить".

Там уточнили, що в держконтракті вказується, що підручник повинен відповідати Конституції Росії й формувати в учнів "громадянську позицію" та "традиційні російські цінності".

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"Згідно з технічним завданням, майбутній підручник повинен формувати у учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції", - йдеться в повідомленні.

Також там уточнили, що на розробку відповідного зразка пропагандистської "літератури" РФ готова витратити 8,5 млн рублів.

Раніше плани щодо створення підручника для українців анонсував глава Міносвіти РФ Сергій Кравцов у 2022 році. Він заявив, що по ньому збираються навчати школярів на території тимчасово окупованих "ЛНР" і "ДНР".

"Учням за рішенням батьків і педагогів буде надаватися можливість і далі вчити українську мову як рідну", - пообіцяв він.

У РФ з'явилися "нові" карти з окупованими територіями

Зазначимо, що Російська Федерація все ще закриває очі на свої невдачі у війні з Україною і продовжує вкладати гроші для реалізації різних інструментів для "зомбування" росіян і виправдання своєї агресії проти країни-сусідки.

Нещодавно в Росії витратилися на чергову ідею. Там організували друк нових географічних карт, які включають тимчасово окуповані території України, зокрема, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Відповідні зразки вже з'явилися на полицях Росії в Москві.

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