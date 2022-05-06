Сьогодні, 6 травня, має відбутися нова евакуація з Маріуполя.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прозвітував про майже 500 людей, яких вдалося евакуювати з Маріуполя і прилеглих районів.

Про це йдеться у Twitter Гуттеріша.

"У спільній операції ООН та Червоного хреста евакуйовано майже 500 людей з "Азовсталі", Маріуполя і прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до збільшення кількості "гуманітарних" пауз, щоб забезпечити прохід цивільним особам", - написав Гуттеріш.

При цьому у повідомленні не уточнюється, чи всі евакуйовані дісталися на підконтрольної Києву територію.

Евакуація з "Азовсталі"

1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Сьогодні, 6 травня, має відбутися нова евакуація з Маріуполя.

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