Натомість 37,9% громадян заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі.

Лише 25,3% українців готові поступатися своїми правами на користь добробуту.

Читайте такожУкраїнський бізнес цього року зіткнувся з труднощами - опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені з нагоди Міжнародного дня прав людини онлайн-презентації результатів соціологічного опитування, проведеного у жовтні 2020 року.

Зазначається, що нині 25,3% українців в обмін на власний добробут готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод. У 2016 році таких було 30,3%, у 2018 – 23,2%.

Натомість 37,9% громадян заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. У 2016 році таких було 35,4%, у 2018 – 45,1%.

Не змогли дати відповідь на це запитання - 36,9% (2016 році таких було 34,3%, у 2018 – 31,6%).

***Загальнонаціональне опитування, присвячене темі прав людини, проводилось Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва протягом 6-19 жовтня 2020 року для ПРООН в Україні в співпраці з Центром прав людини ZMINA.

Загалом було опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв'ю за вибіркою, яке репрезентує доросле населення України за винятком непідконтрольних уряду України територій. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров