Середня ціна за прямими контрактами становить трохи більше 7,5 доларів за дозу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ціну однієї дози вакцини від COVID-19 за прямими контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді перед розглядом питання про його відставку.

Степанов нагадав, що Україна забезпечена 42 млн доз за прямими контрактами у рамках ініціативи COVAX.

"При цьому середня ціна за прямими контрактами становить трохи більше 7,5 доларів за дозу", - сказав міністр.

Він запевнив, що Україна забезпечена на 2021 рік вакцинами.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Леся Лещенко