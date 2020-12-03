Із загубленими туристами був телефонний зв'язок, то ж їх вдалось швидко знайти.

Львівські рятувальники відшукали у горах туристів, які загубилися після освідчення в коханні.

Читайте такожУ Кривому Розі під час присяги одразу двоє військових освідчилися коханим (фото)Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

1 грудня о 17:54 до рятувальникам повідомили, що в селі Славське Сколівського району на горі «Погар» заблукали туристи.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи Загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як з’ясувалось, туристи це молода пара – 24-річний хлопець та 17-річна дівчина, жителі м. Радехів. Із загубленими туристами був телефонний зв'язок, то ж їх вдалось швидко віднайти, зорієнтувати та за допомогою звукових сигналів автомобіля вивести до підніжжя гори. Медичної допомоги вони не потребували.

Як пише ZAXID.NET, на вершині гори хлопець освідчився дівчині. Потім пара заблукала і близько години ходила гірським лісом.

«Молодий чоловік вирішив зробити коханій сюрприз – на гірській вершині Погар запропонувати вийти за нього заміж. Вчора підйомники не працювали, тому вони туди пішли пішки», – розповідають рятувальники.

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Автор: Людмила Жерновська