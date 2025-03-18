За словами Рустема Умєрова, це особливо важливо для тих, хто підписує "Контракт 18-24".

Ухвалено рішення, яке дозволяє контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

При цьому зазначає, що військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу.

Він сказав, що Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

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"Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині", - зазначає Умєров.

При цьому додав, що це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24".

"Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри - як у війську, так і в цивільному житті", - вважає міністр оборони України.

Він зазначає, що проєкт, який був розроблений і поданий Міністерством оборони, схвалив Кабінет Міністрів України, а найближчим часом він буде поданий на підпис Президенту України.

Контракти для молоді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2025 року Міноборони України запустило контракти для українців 18-24 років, якими передбачено соціальні гарантії, зокрема, можливість взяти "нульову" іпотеку, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

9 березня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що перші добровольці вже склали присягу за контрактом 18-24. Воїни будуть служити у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс", яка дислокується у Коломиї, що в Івано-Франківській області.

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