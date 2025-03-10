Дикий про контракти 18-24: Треба запровадити граничний термін служби

На думку експерта додаткові екстра виплати краще виплачувати досвідченим військовим, які відслуживши граничний термін служби, залишаються у війську і укладають новий контракт.

Введення граничного терміну служби у військ створило би більшу справедливість у Збройних силах. Про це сказав ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі на Радіо NV.

Експерт відзначив, що дуже неоднозначно ставиться до програми "Контракт 18-24". За його словами, усе, що сприяє притоку нових рекрутів, треба підтримувати

"Але чесно кажучи, ця програма є дуже несправедливою відносно тих, хто вже нас увесь цей час захищає, зокрема, і по відношенню до тих молодих людей, які у 18 і 20 років просто взяли зброю і пішли нас захищати, не чекаючи ніяких пільг, не чекаючи ніяких екстра виплат", - сказав Дикий.

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На його думку, набагато правильніше було би зробити абсолютно інше - ввести граничний термін служби.

"Ввести граничний термін служби, а усім, хто погоджується, відслуживши свій граничний термін служби, укласти новий річний контракт, от їм давати такі виплати", - сказав Дикий.

Він впевнений, що це залучило би до війська досвідчених бійців, і в армії було би уявлення, що війсь-кових ставляться більш справедливо.

Мобілізація чоловіків 18-24 років

Як повідомляв УНІАН, перші добровольці 18-24 років, які підписали контракти зі Збройними силами України, вже прийняли присягу.

Раніше багато хто розкритикував військові контракти для українців 18-24 років, у тому числі, у Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр). Начальник рекрутингу Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук (Сліп) вважає, що ця ініціатива має поширюватися на усі бригади, або ні на кого.

11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення. Крім того, передбачається, що за контрактом буде виплачено 1 мільйон гривень, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

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