Чоловік поводився дуже зухвало і розмовляв на тюремному сленгу.

Українські прикордонники затримали священика Української Православної церкви Московського патріархату. П'яний чоловік намагався прорватися до Києва.

"Батюшку зупинили для перевірки прикордонники на в'їзді до Києва. Він був за кермом напідпитку і без документів на право керування. Священик 1975 року народження нецензурно висловлювався і поводився досить некоректно. В ході огляду транспортного засобу прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території Росії на невідому особу та документи, диски та матеріали релігійної організації УПЦ Московського патріархату", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що священик не зміг пояснити наявність "документів" окупаційної влади. При цьому він відмовився проходити тест на алкоголь.

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Чоловіка передали поліції для складання матеріалів справи за частиною 2 статті 126 "Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами" та частини 1 статті 130 "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" КУАП.

Крім того, прикордонники опублікували відео спілкування з попом УПЦ МП, який спілкувався на тюремному жаргоні, а під кінець зухвалого монологу заявив, що у нього "пацани під Бахмутом здохли".

Скандал навколо УПЦ МП в Україні - що відомо

10 березня 2023 року адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" заявила про розірвання договору на оренду з представниками УПЦ МП через порушення в їх експлуатації. Ченці повинні були покинути територію заповідника до 29 числа.

У свою чергу намісник Лаври Павло влаштував істерику, звинувативши владу України в неповазі, і заявив, що його монахи так швидко не вивезуть все нажите. Сьогодні ж він провів демонстративний збір віруючих для спільної молитви. На "шабаш" УПЦ МП в Києві прийшов навіть боксер Олександр Усик.

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