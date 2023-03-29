Він зазначив, що у Лаврі будуть богослужіння, але за законами України.

Києво-Печерська Лавра буде державним музеєм, в якому відбуватимуться богослужіння за законами України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю радіо NV. "Те, що стосується церковних речей, ми не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі", - зазначив Данілов.

Він зазначив, що долю цього музейного комплексу вирішуватиме держава, а не окремі люди. За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде згідно з чинним законодавством".

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"Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені", - пояснив він.

Данілов назвав "великою помилкою" видачу в минулому земельних ділянок під будівництво Українській православній церкві Московського патріархату.

"Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясувалося, що вони мали стосунок до ФСБ", - підкреслив секретарь РНБО.

Києво-Печерська Лавра

УПЦ ПМ 29 березня повинна повністю звільнити усі приміщення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які орендує. Попри розірвання договору оренди, сьогодні зранку до Києво-печерської лаври на молитву прийшли сотні вірян.

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