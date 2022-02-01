Агенції працевлаштування готові до можливих ускладнень на кордонах ЄС у зв'язку з черговою хвилею пандемії.

Українці продовжують їхати на роботу до Польщі, але паніки, пов'язаної із загрозою військового вторгнення з боку Росії, наразі немає.

Про це повідомляють у в аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

"На нашу телефонну лінію дзвонять і цікавляться, як швидко ми можемо оформити документи на роботу в Польщі, і що для цього потрібно. Але це поки що поодинокі випадки. Більше українці цікавляться саме роботою в Польщі і питанням, скільки можна заробити", - стверджує генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Проте зазначає, що, загартовані досвідом 2014-2015 років, крупні агенції з працевлаштування готові до прийняття великої кількості трудових мігрантів з України.

Також агенції працевлаштування готові до можливих ускладнень на кордонах ЄС у зв'язку з черговою хвилею пандемії.

"У 2020-му ми стали єдиною компанією у Польщі, яка організувала чартери для українців у Польщу у локдаун. Тоді ми також оперативного створили мережу карантинних центрів для наших працівників. Нині ми використовуємо отриманий тоді досвід, щоби підготуватися до нових можливих викликів і наслідків дій Омікрона і Путіна", - говорить Томаш Богдевич.

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Як раніше повідомлялось, у січні попит на вакансії у Польщі збільшився на 37,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Спрощення процедури легалізації та працевлаштування підвищило зацікавленість українцями роботою у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що з часу анексії Криму Польща стала притулком для мільйона українців через агресивну політику Росії. Він не бачить проблем і з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію.