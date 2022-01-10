Понтифік звернувся до міжнародної спільноти з проханням докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу.

Папа Римський Франциск під час щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, а також знайти прийнятні рішення для досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє секретаріат глави Української греко-католицької церкви в Римі на інформаційному ресурсі УГКЦ.

Понтифік звернувся до присутніх зі словом, у якому вказав на головні глобальні проблеми в сучасному світі.

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", - наголосив Франциск.

У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, папа Римський порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.

"Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом з методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі", - сказав понтифік.

Окрему увагу він приділив проблемі еміграції в сучасному світі. Папа закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку.

Читайте такожПапа Римський різко висловився про людей, які заводять тварин замість дітей"Питання міграції, як і проблеми пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер", - підсумував Франциск.

Святий Престол має дипломатичні відносини зі 183 країнами світу, зокрема, з Європейським Союзом та Мальтійським Орденом. Дипломатичні установи з представництвом у Ватикані мають 87 країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше свою першу проповідь у 2022 році Папа Римський присвятив жінкам. Понтифік заявив, що образити жінку - значить образити Бога.

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