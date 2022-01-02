Папа Римський Франциск виступає проти насильства щодо жінок і вважає, що образити жінку – все одно що образити Бога.
Як повідомляє DW, про це він сказав у суботу, 1 січня, звертаючись до вірян у Ватикані.
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"Скільки насильства щодо жінок! Цьому має бути край! Образити жінку - значить образити Бога, який прийняв людське єство від жінки", - сказав понтифік під час літургії в день Урочистості пресвятої Богородиці та Всесвітній день миру.
Він зазначив, що "матері та жінки не намагаються експлуатувати цей світ, а дарують йому своє життя". За його словами, саме цього потребує людство в наш час, повний криз і воєн. "Матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру. Так їм вдається перетворити проблеми в можливості для відродження і зростання", - сказав Франциск.
Різдвяна Меса:
25 грудня 2021 року Папа Франциск відслужив різдвяну месу перед сотнями парафіян у Соборі Святого Петра у Ватикані попри чергову хвилю COVID-19, викликану штамом "Омікрон".
Понтифік закликав цінувати людську працю і не допускати смертей на робочому місці.