В Повітряних силах створили спеціальну комісію, яка вивчатиме стан справ щодо переведення військовослужбовців в інші роди та види Збройних сил України.

Як йдеться у офіційному Telegram-каналі Командування ПС, це має не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей - передусім тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіатехніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також бійців, які навчалися за кордоном роботі із західними зразками озброєння:

"Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення".

У заяві зазначається, що успішна робота Повітряних сил залежить від комплексного застосування усіх складових, в тому числі частин забезпечення. Водночас їхні бійці не перший рік посилюють бригади інших родів та видів ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту.

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