У Києві перевозили літак / фото t.me/kyiv_n
Вночі на дорогах Києва зняли транспортування літака.
Відповідні фото опублікував Telegram- канал "Киев сейчас".
"Близько опівночі на Великій Кільцевій в районі ТЦ "Апрель" водії помітили машину, що перевозила літак в супроводі поліції", – зазначається в повідомленні.
У Києві перевозили літак / фото t.me/kyiv_n
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