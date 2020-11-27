Вночі на дорогах Києва зняли транспортування літака.

Відповідні фото опублікував Telegram- канал "Киев сейчас".

"Близько опівночі на Великій Кільцевій в районі ТЦ "Апрель" водії помітили машину, що перевозила літак в супроводі поліції", – зазначається в повідомленні.