У тому числі вона була в Києві, коли там ховали легендарного "Да Вінчі".

Російська пропагандистка, відома своїми висловами про підтримку російських солдатів, Євгенія Альбац подорожує Україною. Як повідомила журналістка Зоя Казанши, росіянка уже відвідала кілька міст.

Більше того, Альбац заїхала в Україну по російському паспорту. В неї також є ізраїльське громадянство, однак його в цьому випадку пропагандистка не використовувала.

"А це значить, що хтось із влади дав команду на дозвіл-візу-в’їзд", - додає Казанши у своєму Facebook.

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Альбац була в Києві у той момент, коли ховали "Да Вінчі". Окрім цього вона відвідала Вінницю, Хмельницький і нещодавно прибула до Одеси.

"Дуже чисто. Вранці кави в тій же гранованій склянці з підсклянником. У Хмельницький поїзд прийшов хвилина на хвилину", - написала на сторінці у Facebook.

Євгенія Альбац: що про неї відомо

Казанши відзначає, що Євгенія Альбац до лютого 2022-го року підтримувала російський режим. Вона дружила з прокремлівською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, а кілька років тому в своїх ефірах думала, скільки загине українців, коли Росія буде прокладати коридор з Донбасу до Криму.

Окрім цього після 24 лютого вона не перестала підтримувати Росію.

"У західних військових експертів немає такого уявлення, що зараз російську армію розгромлять. Не має зараз таких даних, що розгромлять. І до кінця року не розгромлять. На жаль… чи на щастя…. Я все таки залишаюсь лояльною до свого прапора. Я не можу їм бажати.. ой", - передає Казанши слова Альбац.

Також вона переживала про те, що російські солдати, котрі воюють в Україні, погано екіпіровані і у них немає бронежилетів.

Пропагандисти Росії: що відомо з актуального

Пропагандистка Скабєєва заявила, що через голод у Великій Британії почнуть масово готувати білок. Вона додала, що нестача харчів у королівстві пов’язана з військовою допомогою Україні.

Російські журналісти намагалися показати міць своєї армії на прикладі Т-90, однак зганьбилися. У них вийшло продемонструвати проблеми російських військ.

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