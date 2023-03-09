За словами Скабєєвої, тварин почнуть подавати в ресторанах.

Російська пропаганда видала чергову абсурдну заяву, цього разу — про уявний голод у Великобританії. Нібито в державі готуються подавати в ресторанах білок, адже цих тварин багато в парках. Однак від допомоги Україні офіційний Лондон не відмовиться.

Такою заявою відзначилася провідна пропагандистка РФ Ольга Скабєєва під час прямого ефіру на російському телебаченні. Вона сказала: "Сьогодні стало відомо, що там в деяких ресторанах подаватимуть білок. З огляду на те, що тварин багато в парках, чому б їх не їсти, маючи на увазі брак харчування. Але від рішення допомагати Зеленському, постачати зброю, вони не відмовляються. Будуть жерти білок, але гаубиці поставлять", — сказала пропагандистка.

Своє висловлювання Скабєєва підсумувала, що "сподіватися на протести" не варто. Малися на увазі уявні мітинги британців через постачання зброї для захисту України від російської агресії на тлі уявного голоду.

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