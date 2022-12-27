У МКІП незадоволені рішенням колективу музичної академії.

Колектив Національної музичної академії України на зборах проголосував проти того, аби прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи.

Як наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у такий спосіб колектив Київської консерваторії проігнорував рекомендації профільного комітету ВРУ та Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП.

Крім цього, колективом не були враховані рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо постаті Чайковського.

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"І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", – акцентував Ткаченко.

Міністр наголосив, що розчарований таким рішенням колективу Національної музичної академії. Він акцентував, що студенти консерваторії одностайно виступають за перейменування закладу, бо "молоді не байдуже, чиє ім‘я носить заклад, в якому вони навчаються".

Ткаченко висловив сподівання, що колектив консерваторії змінить рішення.

"Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад. Це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори. Ми розчаровані таким рішенням. Сподіваємося, що найближчим часом колектив повернеться, щоб нарешті винести фінальне рішення", – додав він.

Перейменування Київської консерваторії

Дискусія щодо необхідності перейменування Національної музичної академії України триває вже понад півроку.

У червні вчена рада Київської консерваторії проголосувала за збереження в назві імені російського композитора. Ба більше, рада звернулася до президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського, як імперським наративом". У зверненні наголосили на тому, що композитор мав українське походження.

У відповідь у Міністерстві культури та інформаційної політики, а також Державному агентстві України з питань мистецтв заявили, що звернення вченої ради не можна вважати колективним, оскільки його підтримали 23 з 47 членів, і закликали до публічної дискусії щодо перейменування Київської консерваторії.

В Українському інституті національної пам’яті, органі влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, наголошували на необхідності перейменування консерваторії. Зокрема, очільник УІНП Антон Дробович акцентував, що Чайковський "чітко ідентифікував себе як російський композитор" і не мав прямого стосунку до Київської консерваторії. Це відбито і на сайті музичної академії, де зазначається тільки те, що "славетний композитор часто бував у Києві й охоче спілкувався з багатьма музикантами" і вітав деяких з них із успіхами.

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