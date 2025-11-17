Російські війська підняли триколор у селі Рівнопілля Запорізької області — населеному пункті, з якого нещодавно відійшли підрозділи Сил оборони. За словами українського військового Станіслава Бунятова з позивним "Осман", захоплення цього району матиме критичні наслідки для ситуації на напрямку.
У своєму Telegram-каналі він наголосив, що втрата панівної висоти суттєво впливає на можливості використання безпілотників.
"Висота яка була втрачена, відіграє важливу роль у застосуванні БпЛА проти Сил оборони України", — написав "Осман".
Британське видання The Telegraph повідомляє, що нині існує реальна загроза оточення для міст Оріхів та Гуляйполе. За даними мапи DeepState, російські сили за період із 1 жовтня до 15 листопада просунулися на запорізькому напрямку приблизно на 30 кілометрів.
Запорізький напрямок - головні новини
Як повідомляє ISW, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається вкрай серйозною, російські війська продовжують наступати і підтримувати інтенсивні наступальні операції.
При цьому представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що нещодавні російські наступи загрожують відрізати Гуляйполе від основних логістичних шляхів, включно з шосе Т-0401 Покровське-Гуляйполе.
Користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, Росія захоплює території на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйполе на ризик оточення.