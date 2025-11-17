На внутрішньому ринку лідерські позиції утримує японська Honda.

Загальний обсяг покупок мотоциклів усіх типів, які офіційно оформили у жовтні, становив 4,9 тисячі. Це на 33,1% менше, ніж у вересні, проте на 9,8% більше, ніж торік. Такі дані наводять в Інституті досліджень авторинку.

Серед загальної кількості 57,9% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону). На внутрішньому ринку уклали 1694 угоди купівлі-продажу мототехніки, що становило 34,7%. Ще 7,4% мотоциклів імпортували вживаними з-за кордону.

Внутрішній ринок мотоциклів

На внутрішньому ринку лідерські позиції утримує Honda з показником у 171 одиницю. Також у трійці лідерів можна побачити Yamaha (138 одиниць). Це говорить про те, що українці, як і раніше цінують японську надійність.

Відео дня

Водночас чудові результати демонструють доступні, переважно китайські бренди. Серед них Geon, Lifan, Kovi та Musstang.

Вживані мотоцикли, які були імпортовані з-за кордону

У цьому сегменті домінують представники великої японської четвірки: Honda (105 одиниць), Yamaha (69 одиниць), Kawasaki (61 одиниця) та Suzuki (57 одиниць). Окрім них в ТОП-10 можна побачити преміальні та "легендарні" марки, зокрема, Ducati та Harley-Davidson.

Ринок нових мотоциклів

Тут домінують доступні моделі – ринок майже повністю належить виробникам із Індії та Китаю (переважно саме з КНР). Найбільш популярними тут є Spark (460 одиниць), Forte (395 одиниць), Musstang (328 одиниць), Lifan (328 одиниць) та Kovi (278 одиниць).

Такі мотоцикли купують переважно для кур’єрських завдань, для сільської місцевості або як свій перший транспорт.

Ринок транспорту в Україні - інші новини

Раніше УНІАН писав, що у жовтні автопарк нашої країни поповнили 6 тисяч автомобілів із дизельними ДВЗ. Серед нових моделей найбільшим попитом користувався кросовер Renault Duster, також відомий як Dacia Duster.

Також повідомлялося, що минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Якщо казати про нові моделі, то найбільш популярною виявилася Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: