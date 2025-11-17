З фруктів за тиждень подешевшали груші, яблука та апельсини.

Гуртові ціни на овочі в Україні на минулому тижні змінювалися різноспрямовано. Так, кілограм картоплі здешевшав з 10-13 до 9-12 гривень. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Білокачанна капуста виросла в ціні з 7-10 до 9-11 грн/кг, в той час як вартість решти капусти незначно зменшилася. Броколі подешевшала з 40-50 до 40-48 грн/кг, цвітна капуста – з 25-30 до 20-28 грн/кг, синя – з 20-30 до 20-25 грн/кг.

Ціни на помідори продовжували знижуватися. Зараз їх продають по 45-60 грн/кг, тоді як у минулий понеділок відпускали по 50-60 грн/кг.

А от огірки після деякого здешевшання почали знову зростати в ціні. Тепер вона становить 80-120 грн/кг проти попереднього показника в 70-120 грн/кг.

Кілограм часнику подешевшав з 60-150 до 40-130 гривень. Діапазон цін на баклажани звузився з 60-110 до 85-100 грн/кг. Сильно подешевшав редис, вартість якого опустилася з 38-50 до 23-28 грн/кг.

Серед фруктів дешевше почали торгувати грушею – з 30-75 до 25-65 грн/кг. Опустилася верхня стеля гуртових цін на яблука – їх продають по 20-45 грн/кг проти 20-60 грн/кг тижнем раніше.

Серед імпортних фруктів значно скоротився діапазон цін на апельсини, їх також почали продавати дешевше – по 60-75 грн/кг замість 65-130 грн/кг у минулий понеділок.

Ціни на овочі в Україні – останні зміни

Зниження цін на помідори спостерігалося і на минулому тижні. Серед головних причин низхідного тренду називали невідповідну якість продукції, яка не задовольняла покупців. В результаті томати втратили біля 13% своєї вартості.

Така сама ситуація і з ріпчастою цибулею, умови зберігання якої не дозволили забезпечити її товарний вигляд. Зараз ціни на неї зупинилися, тоді як на минулому тижні просіли в середньому на 15%. Проти минулорічних показників цибуля здешевшала майже наполовину.

