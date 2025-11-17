Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро - 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 55 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 17 листопада також не змінився і складає 49,26 гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 17 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

