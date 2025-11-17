Реліз The Blood of Dawnwalker планується наступного року.

Rebel Wolves, заснована вихідцями з CD Projekt RED, випустила геймплейне відео The Blood of Dawnwalker. У ролику показано повноцінний квест, механіка дослідження, бій, варіативність завдань і ключова особливість проєкту: різний геймплей вдень і вночі.

На початку трейлера показано денний сценарій проходження. Головний герой, вампір Коен, розслідує серію нападів, розпитує NPC і використовує свій аналог "відьмачого чуття" - ту саму систему підказок і доказів, яка нагадує "Відьмак 3".

Слідами Коен виходить на лігво вампіра і вступає в бій. Механіка боїв ґрунтується на чітких ухилах і виборі напрямку для атаки, трохи нагадує боївку із серії "Готика". Набір умінь у денний час обмежений мечем і "гексами" - ритуальними здібностями, серед яких є, наприклад, заклинання для розмови з мертвими.

Однак після настання темряви в Коена відкриваються зовсім інші інструменти: надсила, переміщення стінами, телепортація в стилі Dishonored. Гравець може потрапити до собору з даху, минаючи бойовий шлях, сюжетні сцени і навіть одного з потенційних босів.

Час у грі рухається за ключовими подіями, а не в реальному темпі, тому проходження будується навколо рішень, а не таймера. За словами Rebel Wolves, більшість квестів матиме окремі маршрути під денний і нічний геймплей.

Реліз The Blood of Dawnwalker заплановано на 2026 рік, поки що без точної дати. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробники The Blood of Dawnwalker розповіли, скільки піде часу на проходження їхньої гри. Маленька команда Rebel Wolves розуміє свої можливості та не хоче робити величезну гру.

