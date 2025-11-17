Аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тазава вважає, що нафта марки WTI буде коштувати 60 доларів за барель, коливаючись у межах 5 доларів.

Ціни на нафту зранку 17 листопада впали, відігравши зростання за підсумками минулого тижня, оскільки ключовий російський нафтоекспортний порт "Новоросійськ", який постраждав від ударів українських безпілотників, відновив роботу після дводенної паузи, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 12:03 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 35 центів, до 64,04 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI торгувалися по 59,61 долара за барель, що на 34 центи нижче, ніж наприкінці п’ятниці.

Обидва нафтових еталони подорожчали за підсумками торгів 14 жовтня більш ніж на 2% і завершили минулий тиждень з невеликим приростом після того, як було призупинено експорт у Новоросійську та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% світових поставок.

Відео дня

За даними джерел Reuters та провайдера даних LSEG, 16 листопада порт Новоросійськ відновив завантаження нафти. Однак посилення атак України на нафтову інфраструктуру Росії залишається в центрі уваги інвесторів через можливі подальші перебої постачання сировини. Журналісти нагадують, що 16 листопада українські військові повідомили про удар по російському НПЗ у Рязані, а 17 листопада - по нафтопереробному заводу в Новокуйбишевську в Самарській області Росії.

"Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської нафти в довгостроковій перспективі, а також зафіксувати прибуток після п'ятничного зростання", - зазначив аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тазава.

При цьому він додав, що учасники ринку і надалі очікують надлишку сировини через збільшення видобутку нафти. Виходячи з цього, експерт прогнозує, що ціна на нафту WTI, ймовірно, залишиться на рівні близько 60 доларів за барель, коливаючись в межах 5 доларів.

Аналітики банківської групи ING погоджуються, що на світовому ринку у 2026 році буде багато "зайвих" барелів. Водночас експерти звертають увагу на зростання ризиків постачання сировини через атаки українських дронів на російські енергооб’єкти. Також аналітиків тривожить захоплення Іраном танкера в Оманській затоці. Це сталося після того, як той пройшов через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для близько 20 мільйонів барелів "чорного золота" на день у світових нафтових потоках.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на російські поставки.

Журналісти Reuters нагадують, що 21 листопада набудуть чинності американські санкції стосовно "Лукойла" та "Роснефти". І це можуть бути не останні американські обмеження стосовно "країни-бензоколонки". Президент США Дональд Трамп заявив 16 листопада, що республіканці працюють над законодавством, яке накладе санкції на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією, і зауважив, що Іран може бути доданий до цього списку.

Удари по енергетичній інфраструктурі РФ

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада стало відомо про удар Сил оборони по ключовому нафтоекспортному порту РФ Новоросійськ. За інформацією джерел в СБУ, унаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Увечері 16 листопада порт відновив роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: