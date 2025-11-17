Частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду, яка передбачає посилення України. Про це повідомила журналістка "Новини.LIVE".

"Угода передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, здатної знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot", - зазначила вона.

За словами журналістки, поки деталі щодо кількості літаків Rafale, які отримає Україна, та способу їхньої передачі уточнюються. Водночас французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

Своєю чергою французькі джерела повідомляють, що від моменту ухвалення рішення до фактичного постачання Rafale здебільшого минає до трьох років через виробничі цикли, попри те, що Франція збільшила темпи випуску.

Що раніше писали ЗМІ про угоду

Напередодні Reuters повідомляв, що під час візиту до Франції Зеленський укладе велику угоду з Францією на постачання літаків та систем ППО. За інформацією джерел видання, країни можуть укласти 10-річну стратегічну угоду в сфері авіації, яка буде означати постачання Україні багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

"Деякі з них можуть надійти безпосередньо з французьких запасів, хоча більша частина буде довгостроковою і стане частиною зусиль України з розширення свого довгострокового парку до 250 бойових літаків, включаючи американські F-16 і шведські Gripen", - написали журналісти.

Також, за інформацією Reuters, у понеділок можуть бути укладені угоди про постачання додаткових систем протиповітряної оборони SAMP/T з існуючих французьких запасів або в рамках довгострокових замовлень на системи нового покоління.

